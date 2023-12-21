В Бурятии осудили мать, которая оставила сына ночевать в канализации

Жительницу Улан-Удэ приговорили к обязательным работам за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, шестилетний сын женщины провалился в канализационный люк и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Пьяная мать не заметила, как ее шестилетний сын провалился в канализационный люк, женщина не стала помогать ребенку, мальчик провел в канализации всю ночь.

Известно, что семья уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, так, в 2022 году сын улан-удэнки был найден зимой на улице в легкой одежде, тогда ребенка вернули матери.

Приговором районного суда женщине назначено наказание в виде 200 часов исправительных работ.

Ранее на мать, которая наказывала детей пытками огнем, возбудили уголовное дело.