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В Бурятии осудили мать, которая оставила сына ночевать в канализации

В Бурятии к обязательным работам приговорили мать ночевавшего в канализации ребенка

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Depositphotos

Жительницу Улан-Удэ приговорили к обязательным работам за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, шестилетний сын женщины провалился в канализационный люк и провел там всю ночь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Пьяная мать не заметила, как ее шестилетний сын провалился в канализационный люк, женщина не стала помогать ребенку, мальчик провел в канализации всю ночь.

Известно, что семья уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, так, в 2022 году сын улан-удэнки был найден зимой на улице в легкой одежде, тогда ребенка вернули матери.

Приговором районного суда женщине назначено наказание в виде 200 часов исправительных работ.

Ранее на мать, которая наказывала детей пытками огнем, возбудили уголовное дело.

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