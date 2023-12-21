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В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить мусорные баки

«Е1»: в Екатеринбурге задержали воров мусорных баков

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Shutterstock

В Мичуринском районе Екатеринбурга злоумышленники пытались похитить контейнеры для сбора мусора, местные жители заметили воров и вызвали полицию. Об этом сообщает «Е1».

Жители домов на Широкореченской улице в Екатеринбурге поймали похитителей мусорных баков, бдительные граждане заметили, как к площадке для сбора мусора подъехал подозрительный грузовик без номеров. Из машины вышли трое мужчин в масках и начали грузить пластиковые мусорные баки. Горожане вызвали полицию.

«Когда ДПС приехала, они хотели сбежать, их поймали, потом их в восьмой отдел увезли. Но на месте, когда приехала полиция, они говорили, что, наоборот, их выгружали. Тогда зачем убегать и почему погрузчик без номеров?» — рассказал один из свидетелей произошедшего.

Злоумышленников задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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