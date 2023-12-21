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Новый год в Москве пройдет без фейерверков

ТАСС: в Москве второй год подряд Новый год и Рождество пройдут без фейерверков

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Виктор Лисицын/Global Look Press

В Москве Новый год пройдет без фейерверков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в мэрии.

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — заявил источник.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям.

7 декабря стало известно, что в Саратовской области откажутся от фейерверков в новогодние праздники.

За день до этого сообщалось, что городских фейерверков в Сочи на Рождество и Новый год не будет, сэкономленные деньги направят в зону военной операции для поддержки российских военных.

2 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично.

Ранее сообщалось, что в Латвии намерены ввести наказание за фейерверки на Новый год по московскому времени.

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