Новый год в Москве пройдет без фейерверков

В Москве Новый год пройдет без фейерверков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в мэрии.

«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — заявил источник.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям.

7 декабря стало известно, что в Саратовской области откажутся от фейерверков в новогодние праздники.

За день до этого сообщалось, что городских фейерверков в Сочи на Рождество и Новый год не будет, сэкономленные деньги направят в зону военной операции для поддержки российских военных.

2 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично.

Ранее сообщалось, что в Латвии намерены ввести наказание за фейерверки на Новый год по московскому времени.