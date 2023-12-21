Новый год в Москве пройдет без фейерверков

В Москве Новый год пройдет без фейерверков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в мэрии.
«Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов», — заявил источник.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предложил ограничить использование бенгальских огней и запретить их продажу детям.
7 декабря стало известно, что в Саратовской области откажутся от фейерверков в новогодние праздники.
За день до этого сообщалось, что городских фейерверков в Сочи на Рождество и Новый год не будет, сэкономленные деньги направят в зону военной операции для поддержки российских военных.
2 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично.
Ранее сообщалось, что в Латвии намерены ввести наказание за фейерверки на Новый год по московскому времени.