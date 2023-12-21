Путин высказался об ожидаемом сроке продолжительности жизни россиян

Прогнозируемая продолжительность жизни в РФ превзошла допандемийный показатели, объявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень», — заявил он.

Как отметил российский лидер, об этом свидетельствуют среднестатистические данные по итогам десяти месяцев текущего года.

По словам главы государства, число летальных исходов, в том числе детских, снизилось и достигло рекордного минимума.

До этого Путин заявлял, что ожидаемая продолжительность жизни россиян к концу 2023 года вырастет до рекордного показателя в 74 года. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова уточнила, что за девять месяцев она уже увеличилась на 0,3 года. В соответствии с планом властей, показатель должен достигнуть 78 лет — изначально это должно было произойти к 2024 году, но сроки изменили из-за пандемии коронавируса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил, на сколько выросла продолжительность жизни в России.