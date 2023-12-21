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В МЧС рассказали, как правильно устанавливать новогоднюю елку в квартире

В МЧС призвали не ставить новогоднюю елку возле стен

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Depositphotos

Ветви новогодней елки не должны касаться стен и обогревательных приборов, поскольку это может привести к возгоранию. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова. Эксперт посоветовала установить праздничное дерево на подставке или в ведре с песком.

Специалист рекомендовала не использовать в качестве декора для ели вату и свечи. Также, по ее словам, необходимо проверить гирлянды на наличие повреждений во избежание короткого замыкания.

Кроме того, Хосмамедова напомнила, что дома нельзя зажигать бенгальские огни, а также использовать хлопушки и фейерверки. Делать это нужно на специализированных площадках на открытом воздухе.

Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина до этого рассказала, как обезопасить новогоднюю елку от посягательств домашних любимцев семейства кошачьих. Чтобы питомец не прыгал на праздничное дерево, специалист посоветовала опрыскать его нелюбимыми для животного запахами. Кроме того, по ее словам, елку следует закрепить, а стеклянные шары заменить на пластиковые.

Ранее аллерголог предупредил об опасности натуральных новогодних елок.

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