Путин заявил о проблемах с повышением рождаемости в России

Тенденцию на снижение рождаемости в Российской Федерации пока не удается переломить. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

«Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», — заявил Путин.

18 декабря Путин заявил, что демографическая ситуация в стране начнет улучшаться в ближайшие годы.

В конце ноября председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что в России в 2008 году, несмотря на бушевавший в мире кризис, не упала рождаемость благодаря мерам поддержки.

До этого Путин заявил, что преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Российская Федерация, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот и отдельных программ.

Ранее в России предложили создать «атомную демографическую бомбу».