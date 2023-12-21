Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о проблемах с повышением рождаемости в России

Путин: в России пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости

close
100%
Сергей Венявский/РИА Новости

Тенденцию на снижение рождаемости в Российской Федерации пока не удается переломить. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

«Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», — заявил Путин.

18 декабря Путин заявил, что демографическая ситуация в стране начнет улучшаться в ближайшие годы.

В конце ноября председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил, что в России в 2008 году, несмотря на бушевавший в мире кризис, не упала рождаемость благодаря мерам поддержки.

До этого Путин заявил, что преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Российская Федерация, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот и отдельных программ.

Ранее в России предложили создать «атомную демографическую бомбу».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами