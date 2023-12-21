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В Приамурье неизвестный напал на девушку в подъезде

В Благовещенске мужчина напал на девушку в подъезде многоэтажки

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Благовещенске мужчина напал на 19-летнюю девушку в ее подъезде. Об этом сообщает издание 2x2.su со ссылкой на ее мать.

Инцидент произошел 12 декабря в доме на улице Забурхановской. Девушка возвращалась домой, ее подвозила на авто подруга, которая не стала заезжать во двор.

«Она шла и разговаривала по телефону, со стороны улицы за ней проследовал мужчина. Не парень, а ухоженный мужчина лет 50. Он ждал за машиной, когда она начнет заходить в подъезд, и проследовал за ней», — рассказала мать девушки.

В подъезде попытался напасть на девушку, но та дала отпор: оттолкнула его и стала кричать. На помощь ей пришел сосед и ее отец. Нападавшего разыскивают.

Ранее в Петрозаводске мужчина пытался похитить школьницу рядом с детским садом.

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