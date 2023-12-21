Эксперт назвал три главных критерия качественной икры

Чтобы не нарваться на фальсификат при покупке икры, нужно ориентироваться на три основных критерия – внешний вид продукта, цену и место производство. Качественная икра не может стоить менее 6 тыс. рублей за килограмм, заявил в беседе с НСН основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько.

Говоря о месте производство, эксперт отметил, что хорошей считается икра, выпущенная на Дальнем Востоке. Если на банке написано «произведено в море», то лучше отказаться от покупки, так как это признак подделки. Снизить качество продута могут также нарушения при производстве и транспортировке продута.

«Надо понимать, что хорошая икра дешевой быть не может. Сейчас цена в среднем от шести тысяч рублей за килограмм до восьми тысяч. Горбушу в этом году больше всего поймали, поэтому она подоступнее, а кета, нерка, кижуч от семи тысяч в рознице», — объяснил Рудько.

Покупать икру лучше всего в специализированных рыбных магазинах. Причем лучше не брать «зеленые банки», так как именно в них чаще всего закатывают прошлогоднюю икру, мешая ее с имитацией, считает эксперт.

Эксперты также советуют при выборе красной икры обращать внимание на состав, в котором должны быть только рыбные икринки, соль. Допустимо содержание консервантов или добавок для сохранения свежести.

Роскачество ранее нашло кишечную палочку в красной икре восьми производителей.