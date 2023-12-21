«Схватил и потащил»: неизвестный напал на российскую школьницу у детского сада

В Петрозаводске мужчина напал на 11-летнюю школьницу у детского сада. Об этом сообщает местное издание Губернiя Daily со ссылкой на мать девочки.

По словам женщины, все произошло 20 декабря. Ее дочь шла в школу и заметила мужчину, который стоял у сугроба и бил ногами снег.

«Она прошла мимо него, но почувствовала неладное и обернулась. В тот момент мужчина побежал за ней. Дочка в страхе стала убегать от него, но он ее догнал, схватил сильно за руку и молча потащил. Она стала громко кричать и отбиваться от него», — поделилась мать девочки.

На просьбы о помощи откликнулся прохожий. Он отбил девочку и начал драться с неизвестным. Девочка убежала в школу, а позже рассказала обо всем матери. Женщина написала заявление в полицию и сейчас ищет свидетелей случившегося.

По описанию девочки, нападавшему было около 30 лет, мужчина был одет в черную куртку и шапку.

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