Путин рассказал о рекордном числе заасфальтированных дорог в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани заявил, что в стране достигнуты рекордные показатели по строительству и реконструкции дорог в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог», — заявил Путин.

По его словам, в новых российских регионах уже уложено свыше 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона, что является рекордными объемами для России.

Ранее сообщалось, что Путин в четверг, 21 декабря, откроет участок трассы М-12 до Казани по высокоскоростной связи (ВКС). Работы по продлению в основном сведутся к реконструкции дорожного полотна, работы планируется завершить в 2024 году. Также после переименования М-12 названия «Восток» лишится автодорога от Хабаровска до Находки. В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

До этого президент России Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной дороге М-12 на отрезке от Москвы до Казани. Поводом для комментария Владимира Путина стал вопрос жителя Москвы.

Ранее сообщалось, что в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.