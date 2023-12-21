ВСУ обстреляли село в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сопычи в Погарском районе региона, в результате пострадал один человек.

«Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

По его словам, в результате обстрела также повреждено производственное помещение. На месте работают все экстренные и оперативные службы.

До этого глава региона сообщал, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью беспилотника. Целью украинских войск стали объекты на территории Суражского района Брянской области.

19 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военные пресекли очередную попытку ВСУ провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области. Дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА за утро.

18 декабря в Минобороны рассказали, что российские военные за сутки уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Вражеские аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Горловка, Берестовое, Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.