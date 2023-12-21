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В Госдуме призвали стимулировать граждан убирать снег вместе с коммунальщиками

Милонов призвал ввести меры поддержки для помогающих коммунальщикам с уборкой

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Максим Блинов/Архив/РИА «Новости»

В России нужно ввести специальные меры поддержки, которые будут стимулировать граждан помогать коммунальным службам с уборкой снега, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Особенно это актуально во время экстремальных погодных условий, заявил он в своем обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщает RT.

Сильные снегопады могут спровоцировать «крупные проблемы» с уборкой улиц, отметил Милонов.

«Как следствие, жизнь горожан в такое время превращается в испытание на ловкость и умение держать равновесие на обледенелом тротуаре», — говорится в его обращении к Файзуллину.

Депутат напомнил о мировой практике, когда обычных жителей привлекают к ликвидации последствий крупных стихийных бедствий. Люди помогают специальным службам, которым в такие моменты не хватает рабочих рук, отметил Милонов и призвал «локализовать» такую практику в России.

В качестве инструмента привлечения граждан к уборке снега депутат привел портал «Госуслуг», с помощью которого жители могли бы, по его мнению, получать согласование на уборку отдельных участков. Также через этот портал он призвал представлять стимулирующие компенсации – к примеру, бесплатные абонементы на парковку, вычет по оплате «коммуналки» или компенсацию отдельных видов налогов.

На прошлой неделе мэр Магадана сообщил о планах привлечь 12 тыс. детей к уборке снега. А до этого власти предлагали жителям взять лопаты и начать убирать снег, однако подобные инициативы горожане в комментариях не поддержали.

В Москве в начале недели на фоне аномальных снегопадов к уборке привлекли 119 тыс. человек.

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