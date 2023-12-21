В Брянске мальчик разгромил класс во время урока

В Брянске ребенок устроил дебош в классе из-за просьбы угомониться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в местной гимназии. По словам очевидцев, 12-летний мальчик свистел на уроке. Учительница и одноклассники попросили его прекратить, но вместо того, чтобы успокоиться, школьник начал кричать.

Помимо этого, ребенок стал переворачивать парты и выгонять всех в коридор. Также мальчик нападал на других детей.

Сотрудникам школы и другим учащимся удалось разнять драку. На место оперативно приехали полицейские. Им предстоит выяснить, почему у ребенка произошел нервный срыв.

Ранее в Сибири второклассника отправили в нокдаун на крыльце школы.