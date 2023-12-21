Путин одобрил выплаты семьям, пострадавшим от агрессии Киева

Российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении единовременной выплаты семьям с детьми, которые пострадали от агрессивных действий Украины. Текст указа опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей будут получать российские семьи, чьи дети получили ранение на территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской, Запорожской областей и других приграничных регионов России.

Перечислять выплаты начнут с 1 января 2024 года. Поддержку смогут получить либо родители несовершеннолетнего, либо сам ребенок в случае, если на момент начисления выплаты ему исполнится 18 лет.

До этого сообщалось, что Совет Федерации планирует рассмотреть законопроекты, принятие которых уравняет в правах всех участников специальной военной операции на Украине, в январе 2024 года.

Ранее стало известно, что власти Самарской области окажут помощь матери участницы СВО, обратившейся к Путину.