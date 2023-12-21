Скончался пострадавший при падении глыбы льда у военкомата в Люберцах

Скончался один из пострадавших во время падения глыбы льда на очередь у военкомата в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

34-летний мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Данную информацию подтвердили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне, в среду, 20 декабря. На стоящую на улице очередь с крыши здания сорвалась глыба льда. Четверо человек были травмированы.

По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности были возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ). В настоящее время проходят обыски в помещениях администрации, военкомата и организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал лед на очередь.

Накануне сообщалось, что в центре Москвы глыба льда сорвалась на двух женщин. Инцидент произошел около выхода из станции «Смоленская».

Ранее врачи Петербурга провели пациенту четыре операции после падения на него глыбы льда.