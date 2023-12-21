Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончался пострадавший при падении глыбы льда у военкомата в Люберцах

Умер один из пострадавших при падении глыбы льда у военкомата в Люберцах

close
100%
СК РФ по Московской области

Скончался один из пострадавших во время падения глыбы льда на очередь у военкомата в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

34-летний мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Данную информацию подтвердили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне, в среду, 20 декабря. На стоящую на улице очередь с крыши здания сорвалась глыба льда. Четверо человек были травмированы.

По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности были возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ). В настоящее время проходят обыски в помещениях администрации, военкомата и организациях, расположенных в здании, с крыши которого упал лед на очередь.

Накануне сообщалось, что в центре Москвы глыба льда сорвалась на двух женщин. Инцидент произошел около выхода из станции «Смоленская».

Ранее врачи Петербурга провели пациенту четыре операции после падения на него глыбы льда.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами