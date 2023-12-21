Минздрав рассказал подробности о госпитализации детей с поезда Тюмень — Адлер

Российский Минздрав сообщил, что 86 детей, которые ехали на поезде Тюмень — Адлер, госпитализированы с симптомами ОРВИ. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

Семеро юных пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести — у них повышенная температура. Состояние остальных — удовлетворительное, отметило ведомство. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков инфекционных заболеваний временно разместили в провизорном блоке больницы.

Группа из 125 детей возвращалась из Сибири, где отдыхала в лагере. 21 декабря в поезде сразу несколько школьников пожаловались на плохое самочувствие — у них поднялась температура. А 12-летняя девочка потеряла сознание. Сопровождающие группу врачи и медсестра пытались оказать ей помощь, но безуспешно.

В итоге в Саратовской области детей сняли с поезда и направили в инфекционную больницу. Их также посетили сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.