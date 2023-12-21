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Исследование: средние предлагаемые зарплаты в Москве выросли на 6%

В Москве средние предлагаемые зарплаты выросли на 6% в 2023 году

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Depositphotos

Средние предлагаемые зарплаты в Москве выросли на 6% в 2023 году, а количество вакансий увеличилось на 50%. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа». Уточняется, что в январе работодатели предлагали в среднем 68 421 руб., а уже в декабре показатель составил 72 298 руб.

Выяснилось, что с января по декабрь текущего года наибольшее увеличение средних зарплат в столице зафиксировано в таких сферах, как продажи — 69 297 руб. (36%), ЖКХ и эксплуатация — 71 837 руб. (26%) и строительство — 102 105 руб. (21%).

Самыми востребованными на московском рынке труда стали специалисты сегмента транспорта и логистики. Число вакансий в данной отрасли за год увеличилось в 2,6 раза. Также высоким спросом у столичных работодателей в этом году пользуются работники сферы управления персоналом (рост в 2,1 раза) и строительства (в 2,1 раза).

До этого аналитики «Авито Работы» сообщали, что электрики со средней зарплатой в 65 тыс. руб. и менеджеры по работе с клиентами с доходом в 33 тыс. руб. оказались самыми востребованными специалистами с частичной занятостью в 2023 году.

Согласно исследованию, компании стали искать работников на неполный день в 3,3 раза чаще. В топ самых востребованных также вошли операторы call-центров, сварщики, монтажники, репетиторы и менеджеры по персоналу.

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