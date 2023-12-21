В Петербурге украинца осудили за финансирование «Правого сектора»*

В Петербурге украинец получил срок за то, что переводил деньги «Правому сектору» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, вместе с жителем Петербурга украинец оборудовал нарколабораторию в одном из домов на проспекте Луначарского. Там они производили мефедрон и отдавали местному жителю.

Гражданин Украины два года перечислял деньги организации «Правый сектор». Всего он отправил представителям более миллиона рублей.

Оба мужчины признали вину. Ранее судимый петербуржец получил срок 17 лет, украинцу дали 16 лет. Оба будут отбывать наказание в ИК строгого режима.

В Петербурге этот приговор стал первым по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил украинца к 16 годам заключения за участие в «Правом секторе».