Венедиктов оценил перспективу отъезда из России

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) оценил вероятность своего отъезда из России. В интервью YouTube-канлу «Не Пруст» он признался, что хотел бы остаться жить в российской столице.

«Путешествовать где угодно, а вот жить, конечно, в России, в Москве», — ответил журналист на вопрос о том, где бы он мог жить помимо РФ.

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. После этого совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции. В настоящее время на частоте «Эха Москвы» вещает радио Sputnik, которое входит в МИА «Россия Сегодня».

22 апреля 2022 года Минюст включил Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее Венедиктову и Лизе Лазерсон пришлось извиняться за антисемитский анекдот.