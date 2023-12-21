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Доктор Мясников вспомнил анекдот, комментируя масочный режим в Петербурге

Доктор Мясников отреагировал анекдотом на введение масочного режима в Петербурге

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Пресс-служба «России 1»

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале прокомментировал введение масочного режима в Санкт-Петербурге.

«Анекдот старый вспомнил: «Что сказал папа, когда упал с лестницы?» — «Мат пропускать?» — «Конечно!» — «Тогда ничего!», — написал он.

В Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

За прошлую неделю рост заболеваемости по ОРВИ в городе составил 41,5%.

Пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина пояснила, что введенный масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий касается мест массового скопления людей.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что идет усиление заболеваемости в поликлиниках, больницах и на развлекательных мероприятиях.

Ранее врач рассказала, как защититься от пневмонии и коклюша.

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