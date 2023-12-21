Врачи Петербурга провели пациенту четыре операции после падения на него глыбы льда

В Петербурге врачи сделали мужчине четыре операции после падения льда. Об этом сообщает пресс-служба НИИ скорой помощи имени Дженелидзе.

После инцидента петербуржец поступил в больницу с переломами костей носа, трех ребер, разрывом почки, пневмотораксом и другими травмами. Мужчину пришлось поместить в противошоковую операционную.

Чтобы спасти человека, медикам пришлось сделать четыре операции. Манипуляции проводились на почечной артерии, сосудах почки, костях таза и других органах.

В результате медикам удалось спасти пациента. После вмешательства пациенту предстоит длительный период реабилитации.

Ранее в центре Москвы глыба льда сорвалась на двух женщин.