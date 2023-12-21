Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи Петербурга провели пациенту четыре операции после падения на него глыбы льда

В Петербурге мужчина перенес четыре операции после падения глыбы льда с крыши

close
100%
Freepik

В Петербурге врачи сделали мужчине четыре операции после падения льда. Об этом сообщает пресс-служба НИИ скорой помощи имени Дженелидзе.

После инцидента петербуржец поступил в больницу с переломами костей носа, трех ребер, разрывом почки, пневмотораксом и другими травмами. Мужчину пришлось поместить в противошоковую операционную.

Чтобы спасти человека, медикам пришлось сделать четыре операции. Манипуляции проводились на почечной артерии, сосудах почки, костях таза и других органах.

В результате медикам удалось спасти пациента. После вмешательства пациенту предстоит длительный период реабилитации.

Ранее в центре Москвы глыба льда сорвалась на двух женщин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами