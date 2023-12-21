Москвичей предупредили о приближающемся похолодании

В ближайшее время в Московской области будет постепенно холодать. Температура воздуха начнет заметно понижаться с выходных и во второй половине следующей недели достигнет 10 градусов ниже нуля, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

«В Московскую область потихонечку начинают возвращаться небольшие морозы. Не исключено, что в пятницу в дневные часы в отдельных районах в Московской области на северо-востоке, на северо-западе может быть небольшой мороз до -1 °С», — отметил Ильин в беседе с RT.

В столице пока сохраняется слабоположительная температура воздуха, добавил он. Если в субботу погода не особо сильно изменится, то в воскресенье вернутся слабые морозы. Так, ночью температура воздуха опустится до 1-6 градусов ниже нуля, днем — до 1-5 градусов мороза.

На следующей неделе оттепелей, по прогнозу синоптика, не ожидается. В первой половине недели днем температура воздуха будет варьироваться от 2 до 7 градусов ниже нуля, во второй — от 5 до 10 градусов мороза.

Напомним, жителей Центрального региона ранее предупредили о возвращении холодов и снегопадов.

Москвичам ранее рассказали о рекордно морозной погоде в предстоящий Новый год.