Москвичи ответили, какую зарплату они хотели бы получать

Жители Москвы хотели бы получать заработную плату в размере 405 тыс. рублей в месяц. Это показал опрос аналитиков сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Москва 24». В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов из Москвы и Московской области, задействованных в разных сферах.

Наиболее высокие ожидания по зарплате зафиксировали у сотрудников производства и агропрома — в среднем 405,1 тыс. рублей в месяц. На второй позиции оказались работники банковской и финансовой сфер — 255 тыс. рублей, на третьем — представители IT и телекома — 252 тыс. рублей.

Сотрудники бухгалтерского дела хотели бы получать около 247 тыс. рублей, сотрудники транспорта и логистики — 223 тыс. рублей, представители строительной сферы — 218 тыс. рублей. Желаемая зарплата в сфере управления персоналом находится на уровне 156 тыс. рублей, в области недвижимости — 150 тыс. рублей. Самые скромные ожидания по зарплате были зафиксированы у работников сферы дизайна и творчества — 106,6 тыс. рублей.

В среднем желаемая зарплата у специалистов из разных областей по Москве составила примерно 201,8 тыс. рублей в месяц.

Исследование hh.ru до этого показало, что крупнейшую зарплату в уходящем году предлагали DevOps-инженерам — в размере 214 тыс. рублей. В список наиболее оплачиваемых специальностей также вошли дата-сайентист (202,5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей), программист, разработчик (129,9 тыс. рублей) и другие.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о зарплатах россиян.