Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичи ответили, какую зарплату они хотели бы получать

«Работа.ру»: москвичи хотели бы зарабатывать 405 тысяч рублей в месяц

close
100%
Depositphotos

Жители Москвы хотели бы получать заработную плату в размере 405 тыс. рублей в месяц. Это показал опрос аналитиков сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Москва 24». В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов из Москвы и Московской области, задействованных в разных сферах.

Наиболее высокие ожидания по зарплате зафиксировали у сотрудников производства и агропрома — в среднем 405,1 тыс. рублей в месяц. На второй позиции оказались работники банковской и финансовой сфер — 255 тыс. рублей, на третьем — представители IT и телекома — 252 тыс. рублей.

Сотрудники бухгалтерского дела хотели бы получать около 247 тыс. рублей, сотрудники транспорта и логистики — 223 тыс. рублей, представители строительной сферы — 218 тыс. рублей. Желаемая зарплата в сфере управления персоналом находится на уровне 156 тыс. рублей, в области недвижимости — 150 тыс. рублей. Самые скромные ожидания по зарплате были зафиксированы у работников сферы дизайна и творчества — 106,6 тыс. рублей.

В среднем желаемая зарплата у специалистов из разных областей по Москве составила примерно 201,8 тыс. рублей в месяц.

Исследование hh.ru до этого показало, что крупнейшую зарплату в уходящем году предлагали DevOps-инженерам — в размере 214 тыс. рублей. В список наиболее оплачиваемых специальностей также вошли дата-сайентист (202,5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей), программист, разработчик (129,9 тыс. рублей) и другие.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о зарплатах россиян.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами