Под Казанью взрыв разрушил квартиру местных жителей

Под Казанью произошел громкий взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут».

Инцидент произошел в поселке Осиново. На кадрах заметно, что в одной из квартир двухэтажного дома полностью отсутствует стена. Около соседних окон есть глубокие трещины.

По словам очевидцев, на данный момент сотрудники МЧС эвакуируют жильцов. В момент инцидента владельцы квартиры были внутри.

Не исключается, что под завалами могут быть люди. Местные жители сообщили, что несколько дней назад приходили сотрудники газовой службы и отключали подачу топлива.

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, пострадали четыре человека. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газа.

Ранее в Башкортостане пенсионерка попыталась приготовить самогон и устроила взрыв в квартире.