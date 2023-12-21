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В России осенний призыв в армию 2024 года пройдет с помощью единого реестра повесток

Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024 году с единым реестром

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета и повесток. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также российский лидер поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

Владимир Путин в апреле подписал закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки и ограничения для уклонистов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что изменения в законодательстве связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом, поскольку, по его словам, призывные механизмы необходимо менять.

Главным новшеством станет то, что призывники будут получать повестки не только по обычной почте и лично в руки, но и на электронную почту. Военнообязанных будут оповещать об этом через личный кабинет на «Госуслугах». Военнообязанные смогут менять сведения о себе в реестре.

Также через реестр можно будет встать или сняться с воинского учета без посещения военкомата. Подробнее — в материале «Газете.Ru».

Ранее Совфед одобрил повышение максимального призывного возраста.

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