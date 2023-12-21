Почти 20% взрослых россиян признались, что верят в Деда Мороза

Дети и внуки почти четверти (24%) россиян до сих пор верят в Деда Мороза, пишут ему письма и ждут подарков под елкой, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,6 тыс. человек.

Еще 17% опрошенных ответили, что они продолжают верить в Деда Мороза и новогодние чудеса несмотря на то, что уже выросли.

«Этот праздник — единственная сказка, в которую хочется верить всю жизнь», — отметила участница опроса.

11% рассказали, что их дети перестали верить в существование волшебника, потому что выросли, однако продолжают подыгрывать взрослым, чтобы сохранить атмосферу волшебства дома. 41% респондентов сообщили, что их дети верили в сказку, пока были маленькими.

«Старшие дети дольше верили. Младших уже по секрету старшие просвещали», — поделилась респондентка.

Оставшиеся 7% признались, что в их семье не принято приглашать Деда Мороза. По их словам, все подарки они всегда дарят в открытую.

Исследование сервиса «Авито Услуги», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что Дед Мороз придет в гости к почти половине российских семей, об этом заявили 41% опрошенных. При этом больше чем в половине случаев (24% из 41%) роль Деда Мороза сыграет кто-то из семьи, а в остальных (17% из 41%) воспользуются услугами аниматора.

Ранее психолог оценила, нужно ли детям верить в Деда Мороза.