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В Петербурге кадета госпитализировали с отравлением этанолом после репетиции бала

В Петербурге кадет потерял сознание после репетиции новогоднего бала

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РИА «Новости»

В Петербурге школьник потерял сознание после репетиции новогоднего бала. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборгском районе. Ученика кадетского корпуса нашли на остановке около двух ночи. Прибывшие на место медики госпитализировали 16-летнего подростка с отравлением этанолом. Юношу направили в детскую больницу №5.

По предварительным данным, на репетиции новогоднего бала вместе со сверстниками молодой человек решил выпить.

Известно, что подросток живет в многодетной приемной семье, на учете не состоит.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняют представители СК РФ и прокуратуры.

Ранее под Оренбургом годовалый ребенок выпил «Белизну» и попал в больницу.

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