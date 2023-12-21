Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал об обильных осадках в Москве

Тишковец: в Москве за сутки выпало 15% от месячной нормы осадков

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

В Москве за сутки выпало 15% от месячной нормы осадков. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице зафиксировали 7-8 мм осадков.

По данным Гидрометцентра России, в четверг, 21 декабря, в Москве ожидается облачная погода с мокрым снегом местами, гололедицей и температурой воздуха до +3 градусов.

Также главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве ожидается еще одна волна оттепели. По ее словам, плюсовая погода может прийти в столицу в первые числа нового года. При этом с воскресенья-понедельника начнется период легкой морозной погоды, отметила эксперт.

Тем не менее москвичам пообещали «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество. В канун праздника ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4...-6 градусов. Днем 25 декабря столбик термометра покажет -2...-4 градуса.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами