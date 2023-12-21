Синоптик рассказал об обильных осадках в Москве

В Москве за сутки выпало 15% от месячной нормы осадков. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице зафиксировали 7-8 мм осадков.

По данным Гидрометцентра России, в четверг, 21 декабря, в Москве ожидается облачная погода с мокрым снегом местами, гололедицей и температурой воздуха до +3 градусов.

Также главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве ожидается еще одна волна оттепели. По ее словам, плюсовая погода может прийти в столицу в первые числа нового года. При этом с воскресенья-понедельника начнется период легкой морозной погоды, отметила эксперт.

Тем не менее москвичам пообещали «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество. В канун праздника ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4...-6 градусов. Днем 25 декабря столбик термометра покажет -2...-4 градуса.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.