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В Приморье подростки избили сверстника и сняли на видео

В Приморье школьники избили подростка

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В Уссурийске школьники избили и унизили сверстника, снимая происходящее на камеру. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в одной из гимназий города. На видео, которое сняли сами участники, юношу бьют, после чего заставляют встать на колени на улице в мороз.

Участники смонтировали материал и добавили саундтрек из популярного сериала.

На данный момент неизвестно, почему подростки так поступили. Следователи уже установили участников инцидента. С ними и их родителями работают представители СК.

Ранее в Тюмени мастер маникюра избила подростка за отказ оплачивать услугу.

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