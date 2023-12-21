В Приморье подростки избили сверстника и сняли на видео

В Уссурийске школьники избили и унизили сверстника, снимая происходящее на камеру. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в одной из гимназий города. На видео, которое сняли сами участники, юношу бьют, после чего заставляют встать на колени на улице в мороз.

Участники смонтировали материал и добавили саундтрек из популярного сериала.

На данный момент неизвестно, почему подростки так поступили. Следователи уже установили участников инцидента. С ними и их родителями работают представители СК.

Ранее в Тюмени мастер маникюра избила подростка за отказ оплачивать услугу.