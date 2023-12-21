Москвичей предупредили о мокром снеге и дали советы

В Москве прогнозируется мокрый снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По прогнозам синоптиков, осадки пройдут до 10 часов 21 декабря.



В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Москве посоветовало жителям и гостям столицы минимизировать поездки на личном автотранспорте и воспользоваться общественным. Если же решили передвигаться на личном авто, то в ведомстве призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Парковать автомобиль рекомендуют вдали от деревьев.

Пешеходам, которые выходят не улицу в этот день, посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также в МЧС привали быть осторожными и следить за своими детьми.

По данным Гидрометцентра России, в четверг, 21 декабря, в Москве ожидается облачная погода с местами мокрым снегом, гололедицей и температурой воздуха до +3 градусов.

Тем не менее москвичам пообещали «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество. В канун праздника ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4...-6 градусов. Днем 25 декабря столбик термометра покажет -2...-4 градуса.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.