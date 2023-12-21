Невиновного американца оправдали после почти 50 лет тюрьмы

Суд в американском штате Оклахома вынес оправдательный приговор в отношении мужчины, который провел за решеткой 48 лет. Об этом пишет издание New York Post.

Изначально 23-летнего Глинна Симмонса приговорили к казни в 1975 году по делу об убийстве Кэролин Сью Роджерс, однако позднее приговор заменили на пожизненное заключение, пояснили журналисты.

На протяжении всего суда и всего тюремного срока Симмонс утверждал, что на момент преступления он был в Луизиане, когда Роджерс застрелили в винном магазине в Эдмонде. Только в 2023 году прокуратура согласилась, что адвокатам не представили ключевую улику в деле мужчины.

Американец сказал журналистам, что чувствует себя оправданным после того, как десятилетиями упорствовал за решеткой, чтобы доказать свою невиновность.

«Это урок устойчивости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что это не может произойти, потому что это действительно может произойти», — заявил Симмонс.

Сейчас мужчине 71 год. Симмонс живет за счет пожертвований. Согласно данным Национального реестра освобождения, мужчина является самым «долгосрочным» заключенным в истории США, которого освободили из тюрьмы, признав невиновным.

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