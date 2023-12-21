Мокрый снег и плюсовая температура ожидается в Москве в четверг

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода с местами мокрым снегом, гололедицей и температурой воздуха до +3 градусов.

В течение дня столбики термометров в столице будут показывать от +1 до +3 градусов, а ночью температура опустится до -1 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в четверг будет колебаться от -1 до +4 градусов, а ночью может опуститься до -3 градусов.

До этого москвичам пообещали «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество. В канун праздника ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4...-6 градусов. Днем 25 декабря столбик термометра покажет -2...-4 градуса.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.