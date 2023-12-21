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Москвичам пообещали «мягкую» морозную погоду на католическое Рождество

Вильфанд сообщил о морозной, но мягкой погоде на католическое Рождество

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Мариинский театр

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве ожидается «мягкая» погода с небольшими отрицательными температурами в преддверии католического Рождества 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотя температура будет отрицательной, нельзя говорить о похолодании. Она будет выше средних значений на 3-4 градуса... очень комфортная погода в Москве», — отметил специалист.

По его словам, в канун католического Рождества ожидается небольшой снег, а температура воздуха опустится до -4...-6 градусов. Днем 25 декабря столбик термометра покажет -2...-4 градуса.

Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю в ночь на 25 декабря.

До этого жителей столицы предупредили, что количество автомобилей в Москве перед Новым годом начнет расти с 22 декабря.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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