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На Украине сообщили о повреждении ТЭС

Украинские энергетики сообщили о повреждении ТЭС возле зоны боевых действий

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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Энергетическая компания «ДТЭК энерго» заявила о повреждении тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи зоны боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что 20 декабря пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК, расположенная в прифронтовой зоне.

В публикации добавили, что оборудование ТЭС получило значительные повреждения, энергетики уже приступили к ремонтным работам. В «ДТЭК энерго» не приводят точное местоположение тепловой электростанции.

До этого в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили о повреждении теплоэлектростанции на востоке Украины.

До этого стало известно, что три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в разных регионах Украины получили повреждения из-за обстрелов.

Также в «Укрэнерго» отметили, что в различных регионах страны в режим аварийного ремонта переведены три энергоблока на ТЭС. Кроме того, из-за облачной погоды практически прекратили производство энергии солнечные батареи. Отмечается, что без света остаются 454 населенных пункта. Из-за атак в том числе пострадали сети в Харьковской области и подконтрольных Киеву ДНР и Херсонской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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