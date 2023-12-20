В Петербурге резко увеличилось число госпитализаций

Число госпитализаций с ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге увеличилось на 25% за прошедшую неделю. Об этом сообщает газета «Фонтанка» со ссылкой на комитет по здравоохранению города.

«В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%», — заявили в комитете здравоохранения.

В данный момент в Петербурге зарегистрированы как заболевшие более 44 тысяч человек. Для COVID-19 и пневмоний в стационарах Петербурга было развернуто 2799 коек, из которых, по данным комитета здравоохранения, свободными остаются 15%.

До этого в Петербурге вернули масочный режим на массовые мероприятия и в больницы.

Чуть позже в ведомстве разъяснили, что маски должны носить не все присутствующие на массовых мероприятиях, а только работники организаций и учреждений с большим потоком граждан.

Ранее в Депздраве Москвы объяснили число вызовов врачей на дом.