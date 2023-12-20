На Украине разыскивают российского предпринимателя Фридмана

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя Михаила Фридмана. Такая информация появилась в розыскной базе на сайте министерства внутренних дел республики.

Согласно данным ведомства, бизнесмен обвиняется за нарушение статьи о финансировании действий, направленных на захват власти или изменение границ Украины.

В сентябре на Украине завели новое дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников специальной военной операции. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее СБУ сообщала, что суд на Украине арестовал счета российских предпринимателей, в том числе Фридмана, на сумму свыше 17 млрд гривен (более $460 млн).

Ранее Фридман заявил, что власти Великобритании просто «выдавили» его из страны.