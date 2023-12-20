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Россияне рассказали о целях на предстоящий год

СберСтрахование жизни: россияне мечтают стать инвесторами, похудеть и купить авто

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Евгений Биятов/РИА Новости

В СберСтраховании жизни выяснили, о чем мечтают россияне в 2024 году, соответствующий опрос есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Самая распространенная мечта — накрыть праздничный новогодний стол и хорошо встретить Новый год. Такой вариант ответа выбрал каждый четвертый (25%).

На втором месте — желание купить автомобиль (17%). Замыкает тройку лидеров желание россиян в 2024 году найти новую работу (15%). Растет число жителей страны, которые хотят делать накопления: если в 2019 году об этом мечтали 3% россиян, а в 2021-м — 4%, то в 2023 году об этом задумываются 9% опрошенных.

В цели россиян также входят стремление пройти обучение инвестированию (об этом мечтают 14% опрошенных), похудение, диета или переход на здоровое питание (13%), посещение фитнес-центра или спортзала (13%), покупка жилья (7,5%), отказ от вредных привычек (6%), новогоднее путешествие (5%), открытие собственного бизнеса (4,5%), посещение салона красоты или пластическая операция (4%), получение второго высшего образования (3,5%).

Исследование проводилось в декабре в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографический их состав населения.

Также в СберСтраховании рассказали, что каждый четвертый россиянин заранее копит на празднование нового года.

Ранее россияне назвали главные цели в жизни.

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