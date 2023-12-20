В Петербурге наказали местного жителя, осквернившего блокадный мемориал

Петербуржца оштрафовали на 1,4 млн рублей за изображение свастики на блокадном мемориале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.

«Ленинградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 1 млн 400 тыс. рублей», — заявили в прокуратуре.

Инцидент произошел в октябре 2022 года — тогда задержанный раскаялся и признал свою вину.

До этого муфтий назвал оправданным выдворение из РФ потушивших Вечный огонь подростков вместе с их семьями.

11 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мальчиков потушили Вечный огонь. При просмотре записей с видеокамер, правоохранители установили, что ранее у мемориала играли в снежки трое подростков.

Ранее в Саратове завели дело на подростков, потушивших Вечный огонь.