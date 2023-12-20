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Бывшая работница компании поменяла пароли сотрудникам, чтобы отомстить за свое увольнение

NDTV: американка отомстила за свое увольнение и поменяла пароли сотрудникам компании

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Unsplash

Американка рассказала, что поменяла пароли сотрудникам после того, как ее уволили с работы, пишет NDTV. Женщина объяснила, что таким образом хотела отомстить.

Как объяснила женщина, из-за ее поступка сотрудники компании потеряли доступ к внутренней базе данных. Американка понимает, что это может принести фирме большие проблемы, но, по ее словам, теперь ее это не волнует.

«Я даже не переживаю, что это было незрело и мелочно с моей стороны», — добавила она.

Женщина добавила, что не знает, что произошло после смены паролей, так как она не поддерживает контакт с бывшими коллегами, да и ей никто больше не писал. Кроме того, американка не уточнила причины своего увольнения, поэтому некоторые комментаторы ее осудили.

«Это никогда не будет правильным поступком — делать что-то втайне, чтобы отомстить всем», — уверены люди.

Ранее сообщалось, что китайская компания заставляет сотрудников пробегать 50 км в месяц, чтобы заработать бонусы.

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