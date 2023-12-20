Компания «Россия» отменяет ряд авиарейсов в Пекин

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») отменит ряд рейсов из Красноярска, Иркутска и Владивостока в Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в красноярском и владивостокском аэропортах.

«Россия» вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, авиаперевозчик не успел своевременно заключить необходимые договоры, тем самым не выполнив требования принимающей полеты страны.

По словам собеседника агентства, пассажиры отмененных авиарейсов будут доставлены в китайскую столицу и обратно альтернативными рейсами.

Официальных комментариев от китайской стороны пока не поступало.

Некоторое время назад три международных московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково) отменили и задержали по меньшей мере 38 рейсов в связи с разбушевавшейся непогодой.

Ранее авиакомпания Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву.