Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Компания «Россия» отменяет ряд авиарейсов в Пекин

Компания «Россия» отменяет несколько авиарейсов в Пекин

close
100%
Алексей Переславцев/Авиакомпания «Россия»

Авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») отменит ряд рейсов из Красноярска, Иркутска и Владивостока в Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в красноярском и владивостокском аэропортах.

«Россия» вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, авиаперевозчик не успел своевременно заключить необходимые договоры, тем самым не выполнив требования принимающей полеты страны.

По словам собеседника агентства, пассажиры отмененных авиарейсов будут доставлены в китайскую столицу и обратно альтернативными рейсами.

Официальных комментариев от китайской стороны пока не поступало.

Некоторое время назад три международных московских аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Внуково) отменили и задержали по меньшей мере 38 рейсов в связи с разбушевавшейся непогодой.

Ранее авиакомпания Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами