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Американка подожгла кровать бывшего, пока он спал с другой девушкой

Complex: в США арестовали женщину за поджог кровати бывшего парня, пока он спал с другой

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Depositphotos

В США арестовали женщину, которая подожгла кровать бывшего бойфренда, пока он спал вместе со своей девушкой и ребенком, пишет Complex.

Как рассказала пострадавшая, она услышала звук зажигалки и увидела, как кто-то смотрит через щель в двери. Она не стала обращать на это внимание, думая, что это один из братьев ее парня, поэтому уснула. Но проснулась от того, что одеяло загорелось.

Пожар был потушен мужчиной, который также проснулся от огня. Прибывшие на место инцидента полицейские изучили кадры с камер видеонаблюдения и установили, что поджог совершила бывшая девушка хозяина дома.

После того, как она была арестована, ей предъявили обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и поджоге. Подозреваемая пока не прокомментировала свой поступок.

Ранее американка приняла сестру молодого человека за любовницу и сожгла его дом из мести.

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