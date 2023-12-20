Патриарх Кирилл заявил о вреде психологии для священников

Увлечение современными психологическими практиками может помешать православным священнослужителям правильно исполнять обязанности, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Предстоятель подчеркнул, что знание психологии полезно, но священник никогда не станет хорошим психологом.

Патриарх Кирилл также отметил высокий риск того, что знание психологии может стать причиной критического отношения к Писанию.

«Дескать, их содержание устарело, или мы просто раньше неправильно понимали написанное», — предостерег Кирилл.

По словам главы Русской православной церкви, особенно опасно применение психологических практик в вопросах, связанных со сложной семейной ситуацией.

Он призвал не допускать случаев, когда священник, не найдя другого способа решения семейного конфликта, предлагает пойти на развод. «Напротив, священник должен, насколько это возможно, призывать членов семьи к терпению», — заключил патриарх Кирилл.

До этого патриарх выступил против чрезмерного вмешательства контролирующих органов в семьи россиян.

Ранее Кирилл рассказал, что нужно для восстановления демографии России.