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Захарова оценила разрешение Ватикана на однополые пары

Захарова: решение на благословение однополых пар — внутрицерковное дело Ватикана

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Ватикана о благословении однополых пар является его внутрицерковным делом. Такое мнение дипломат высказала на брифинге, сообщает РИА Новости.

«Я все-таки считаю, что это внутрицерковный вопрос Ватикана и нужно, наверное, задавать вопросы им туда», – сказала Захарова, добавив, что основа католического вероучения не подверглась изменениям.

Она выразила надежду на то, что разрешение священникам благословлять однополые пары не отразится на российско-ватиканском взаимодействии.

Захарова уточнила, что позиция России по данному вопросу, изложенная в указе президента Владимира Путина по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, отличается от позиции Ватикана.

Накануне дикастерия (центральное ведомство в Ватикане) по доктрине веры заявила о допустимости получения благословения для однополых пар, не состоящих в браке.

В 2021 году Ватикан отказал геям в венчании.

Ранее Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах.

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