Американка пожаловалась, что ей подарили на работе печеную картошку на Рождество

Сотрудница компании в США рассказала, что ей вручили на работе печеную картошку в качестве рождественского подарка, пишет NDTV.

Кроме того, американка пожаловалась, что ей пришлось заплатить налог, так как картошка стоила больше $15. После того, как женщина опубликовала фотографию подарка в соцсетях, многие люди удивились стоимости картофеля, даже несмотря на то, что в нем была начинка.

Другие же комментаторы не поверили в происходящее и считают, что женщина что-то недоговаривает. Впрочем, большинство людей посочувствовали американке и пожелали ей найти новую работу в новом году.

«Никогда больше не буду ни на что жаловаться в жизни. Никогда», — пишут участники обсуждения.

Ранее американец получил выговор от босса за то, что заряжал телефон на работе. По мнению руководителя, подчиненный таким образом ворует электричество.