Патриарх рассказал, что нужно для восстановления демографии России

России нужны экстраординарные меры в демографии для сохранения статуса великой державы. Об этом заявил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы, сообщает ТАСС.

«Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой», — заявил патриарх.

Он добавил, что для России это может означать перспективу потери территорий и возможно — даже прекращение существования в будущем.

8 ноября патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением поддержать инициативу о запрете на проведение абортов в частных клиниках.

До этого российский депутат заявил, что запрет абортов в частных клиниках не повлияет на демографию.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.