В Киеве объявлена воздушная тревога

В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что сирены прозвучали в 16:36 по московскому времени. Также тревога была слышна в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось, что в Харькове раздалась серия взрывов. Накануне стало известно о взрывах в Черноморске и Одессе.

16 декабря издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области Украины. При этом издание «Общественное» написало, что в украинской столице также произошли взрывы. Позже мэр Виталий Киева Кличко заявил о взрывах в Подольском районе города.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили о первом налете на Киев российских черных дронов.