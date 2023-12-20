Жильцы и соседи рухнувшего в Петербурге дома рассказали о ЧП

Жильцы дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, рухнувшего в ночь на 20 декабря, рассказали kp.ru подробности происшествия. Одна из жительниц ветхой постройки сообщила, что днем,19 декабря, у них рухнула часть несущей стены.

«Стало ясно, что отсчет пошел. МЧС приехало на место, в квартиру не пускали. Еле прорвались, чтобы утащить бабушкин самовар. Страховка на квартиру есть, но есть и ипотека. Жить пока что отправили в маневренный фонд», — рассказала собеседница издания.

По словам жителей соседних домов, аварийное здание начали расселять еще месяц назад.

«Так что обрушению никто не удивлен. Хотя испугались сильно. Я спала, у меня окна выходят во двор в Большой Казачий переулок. Вдруг раздался грохот. Я подумала, что падает лед, но тут же сильно затряслась кровать. Все было в пыли, не видно ничего», — поделилась жительница дома напротив.

Обрушившемуся зданию 138 лет, его построили в 1885 году. Когда-то это был доходный дом (многоквартирный дом, который изначально строили под сдачу жилья). В 1904 году постройку перестраивали.

Сейчас продолжается разбор завалов. Из соседнего дома эвакуированы 27 человек. Следственные органы проводят проверку. Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах ЧП.

Ранее в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома.