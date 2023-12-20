Россиянина, подарившего девушке коробку со взрывчаткой, осудили на девять лет

Троицкий районный суд города Москвы приговорил к девяти годам колонии мужчину, подарившего знакомой коробку со взрывным устройством. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Москвы.

По данным следствия, 20 февраля 2023 года обвиняемый подарил знакомой девушке подарочную коробку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. При вскрытии подарка произошел взрыв, москвичка получила травмы различной степени тяжести.

Во время задержания обвиняемый сообщил, что причиной его поступка стали неразделенные чувства и он решил отомстить отвергнувшей его девушке.

Приговором Троицкого районного суда мужчина признан виновным в покушении, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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