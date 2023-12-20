Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель раскрыл новую зависимость ЕС после отказа от российского газа

Боррель: отказавшись от газа из России, в ЕС поменяли одну зависимость на другую

close
100%
Isabel Infantes/Reuters

Евросоюз в своем стремлении освободиться от российских энергоресурсов в итоге поменял одну зависимость на другую. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

На форуме Sommet Grand Continent глава евродипломатии отметил, что «реакция ЕС» на события на Украине «была впечатляющей». В качестве примера он привел радикальное снижение энергетической зависимости Европы от России, которая тогда оценивалась в 40%.

«Но мы это сделали <…>. Возможно, мы заменили одну зависимость на другую <…>» — сказал Боррель.

До этого эксперты предупреждали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России нефти и газа, он попадет в новую, серьезнейшую зависимость, обусловленную более высокими ценами.

В начале декабря стало известно, что США хотят помочь Украине стать главным поставщиком энергии в ЕС. Для этого американские власти собираются оказать Украине помощь в интеграции энергетической структуры с европейской.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами