Боррель раскрыл новую зависимость ЕС после отказа от российского газа

Евросоюз в своем стремлении освободиться от российских энергоресурсов в итоге поменял одну зависимость на другую. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

На форуме Sommet Grand Continent глава евродипломатии отметил, что «реакция ЕС» на события на Украине «была впечатляющей». В качестве примера он привел радикальное снижение энергетической зависимости Европы от России, которая тогда оценивалась в 40%.

«Но мы это сделали <…>. Возможно, мы заменили одну зависимость на другую <…>» — сказал Боррель.

До этого эксперты предупреждали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России нефти и газа, он попадет в новую, серьезнейшую зависимость, обусловленную более высокими ценами.

В начале декабря стало известно, что США хотят помочь Украине стать главным поставщиком энергии в ЕС. Для этого американские власти собираются оказать Украине помощь в интеграции энергетической структуры с европейской.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.