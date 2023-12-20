Диетолог дала совет, как не отравиться новогодними салатами

Большинство людей готовят новогодние салаты с избытком, чтобы хватило не только на новогоднюю ночь, но и на каникулы. Однако это отнюдь не полезная привычка. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила диетолог Марина Макиша. Она отметила, что поедание залежавшихся новогодних блюд чревато отравлением.

«Нужно понимать, что в количестве салатов, которые на человека отводятся на один вечер, это 200 — максимум 300 грамм. Стоит подсчитать, сколько у вас в принципе будет человек за новогодним столом, и все сразу станет понятно — сколько салатов приготовить», — сказала Макиша.

Она добавила, что в недоеденных салатах могут начать развиваться бактерии еще на новогоднем столе, до того, как их уберут в холодильник.

Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова до этого назвала продукты, которые нельзя есть в предстоящую новогоднюю ночь. Встречая год Дракона, по ее словам, из меню следует исключить грибы, поскольку в Китае они символизируют хлопоты. Также она посоветовала не употреблять лук и белый перец, воспринимающиеся на Востоке как символ расставания и ссор.

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